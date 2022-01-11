Глава WBC Ukraine: «Виталий Кличко в 2004 году спас WBC»

Николай Ковальчук отметил, что тогда возникла идея о создании представительства WBC в Украине

Сулейман и Кличко / Фото: КГГА

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук рассказал об особом отношении руководства организации к экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Виталию Кличко.



«У WBC особое отношение к Виталию Кличко. В свое время он принял участие в решении очень серьезной проблемы, которая висела над организацией. Совет был на грани банкротства. В 2004 году Дон Хосе Сулейман вместе с Маурисио и целой командой прилетели в Киев и при помощи Виталия Кличко, Михаила Михайловича Завьялова и переговоров с боксером, который был чемпионом WBC, решили вопрос положительно для организации. Благодаря этой помощи Всемирный боксерский совет и сейчас продолжает свою успешную деятельность. WBC – самая престижная организация, которая существует в боксе. Эту организацию все уважают и любят, потому что знают, что с ней ассоциируются такие легенды, как Флойд Мейвезер, Майк Тайсон, Мухаммед Али и много других легендарных боксеров. Именно тогда и зародилась идея открытия в Украине представительства Всемирного боксерского совета, которую мы обговаривали вместе с президентом Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаилом Завьяловым и послом WBC Франциско (Чико) Лопесом. Мы начали развивать эту тему, потому что это необходимо боксерам. Я видел, что очень многим украинским ребятам тяжело вырваться на мировой уровень».

Напомним, Ковальчук также рассказал, что переговоры о создании офиса WBC в Украине длились три года.