Макгирт: «Верю, что бой Усика и Джошуа будет тактическим противостоянием»
Главный твой соперник – это ты сам. Усик попрактиковался в бою с тенью
Менее недели осталось до титульного поединка украинца с Джошуа
15:06
Александр Усик / Фото: Instagram
Александр Усик (18-0, 13 KO) интенсивно тренируется к предстоящему поединку с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
В команде украинца поделились кадрами подготовки боксера:
Бой с тенью.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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