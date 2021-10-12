Главред The Ring: «Фьюри не станет величайшим британским тяжеловесом, если сейчас завершит карьеру»
Главный редактор издания The Ring Даг Фишер признался, что пока не считает двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) лучшим британцем в истории, представлявшим этот дивизион.
«Если бы завтра Фьюри завершил карьеру, то стал бы одним из главных кандидатов на попадание в «Зал славы». Не столько из-за своих достижений, сколько из-за трилогии с Уайлдером, личной истории и популярности.
Однако я не считаю, что он сместил бы Леннокса Льюиса в статусе величайшего британского супертяжеловеса. Но что ему нужно для этого? Как по мне, он должен сразиться с победителем реванша Джошуа – Усик, и в случае, если это будет Усик, все равно потом выйти на Джошуа.
Просто подумайте. Ни один из его больших боев не состоялся в Британии. Ему нужен масштабный поединок на родине, прежде чем завершать карьеру. Да, Диллиан Уайт неплохой вариант, но он все равно меркнет рядом с Джошуа, даже если тот повторно проиграет Усику».
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в лучшем бою года.