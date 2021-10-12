Хирн: «Уайлдер был изможден после трех раундов, это ненормально»
Главред The Ring назвал вероятного соперника Уайлдера после поражения Фьюри
Даг Фишер высказался о перспективах «Бронзового бомбардировщика»
08:50
Фото: boxingscene.com
Главный редактор издания The Ring Даг Фишер высказался о перспективах американского экс-чемпиона супертяжелого веса Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) после поражения в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«Неясно, что Уайлдеру делать дальше. Если бы у меня была волшебная палочка, то я бы вывел его на Энтони Джошуа, но бизнес и политика не дадут мне этого сделать. Хотя и Джошуа является опасным вариантом после такого тяжелого боя.
Уайлдер против Энди Руиса мог бы собрать PPV, но и Энди сейчас рискованный шаг. Мне кажется, что в PBC пойдут безопасным путем и выберут Адама Ковнацки. Да, это не лучшее возвращение, но Уайлдер заслужил его».
Деонтей Уайлдер не собирается завершать карьеру.
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