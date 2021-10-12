Главред The Ring назвал вероятного соперника Уайлдера после поражения Фьюри

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Главный редактор издания The Ring Даг Фишер высказался о перспективах американского экс-чемпиона супертяжелого веса Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) после поражения в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Уайлдер против Энди Руиса мог бы собрать PPV, но и Энди сейчас рискованный шаг. Мне кажется, что в PBC пойдут безопасным путем и выберут Адама Ковнацки. Да, это не лучшее возвращение, но Уайлдер заслужил его».