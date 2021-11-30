Главред The Ring: «Не нужно сбрасывать отца Лопеса с поста тренера после поражения»

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Главный редактор издания The Ring Даг Фишер не считает, что к поражению американской звезды легкого веса (до 61.2 кг) Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) на минувших выходных привела исключительно недоработка его угла.

Хотя, при этом, я вынужден согласиться с тем, что Лопесы действительно недооценили Камбососа. Как и большинство из нас, что уж там. Однако я не считаю, что победа Камбососа стала исключительно демонстрацией его мастерства.

В то время как он готовился, Лопесы увязли в промоутерских дрязгах, гонорарах, сторонах «А», потенциальных контрактах и т.д. Пока Лопес продолжал набирать в весе, его свалил COVID-19, а Triller не справились с организацией поединка, который был отложен далеко не один раз, прежде чем состоялся».