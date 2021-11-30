Главред The Ring: «Не нужно сбрасывать отца Лопеса с поста тренера после поражения»
Главный редактор издания The Ring Даг Фишер не считает, что к поражению американской звезды легкого веса (до 61.2 кг) Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) на минувших выходных привела исключительно недоработка его угла.
«Рано сбрасывать Лопеса-старшего с поста главного тренера. Да, у них был не лучший вечер, но поражение от Камбососа могло стать не более чем тревожным звоночком. Давайте посмотрим на то, как они справятся с ним, прежде чем все публично заявим, что Теофимо нужен новый тренер.
Хотя, при этом, я вынужден согласиться с тем, что Лопесы действительно недооценили Камбососа. Как и большинство из нас, что уж там. Однако я не считаю, что победа Камбососа стала исключительно демонстрацией его мастерства.
В то время как он готовился, Лопесы увязли в промоутерских дрязгах, гонорарах, сторонах «А», потенциальных контрактах и т.д. Пока Лопес продолжал набирать в весе, его свалил COVID-19, а Triller не справились с организацией поединка, который был отложен далеко не один раз, прежде чем состоялся».
Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса.