«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину

Болельщиков у бывшего чемпиона мира стало гораздо меньше

Фото: Instagram Ломаченко

Василий Ломаченко – двукратный победитель Олимпийских игр, бывший чемпион мира в трех весовых категориях и один из самых популярных спортсменов Украины.

После вероломного нападения российских орд на нашу страну, люди рассчитывали, что спортсмены как Ломаченко, станут лидерами мнений или хотя бы будут называть вещь своими именами. Многие из них стали, другие и вовсе вступили в Вооруженные Силы Украины.

Но Василий ограничился одним постом в Instagram, в котором призвал молиться о мире и прикрепил фотографию из переплетенных рук, окрашенных в цвета флагов Украины и россии.

Подписчики боксера остались разочарованными его реакцией и в комментариях к посту написали, что о нем думают.

«Красиво! Подтвердил ожидания от себя. Еще оставались какие-то надежды, что ты не малоросс, а украинец. Но нет. Хотел записать фамилию своего отца в историю? Получится. Как первый абсолютный чемпион, от которого открестилась родная страна если, конечно, станешь абсолютным чемпионом…» «Ты вообще ебанулся, или как?!» «Реально... Иди ты нах лома. Болел за тебя все время, но... Лучше бы ты ехал в россию». «Вот ты голова ватная». «Ага, в данный момент москали убивают украинцев. Палить их нужно». «Был твоим фанатом, Вася, но ты рагуль! Даже во время войны не можешь сказать на чьей стороне. Будь мужиком не на ринге, а в жизни! Слава Украине!!! «Православие головного мозга». «Говори прямо: «Стоп российской агрессии!» А не голубков мира пускай!! Поздно!» Этот комментарий оставим в оригинале: «Ти йобнувся? Шо ти тут постиш ці триколорні дружилки? Твої братіки єбашать сьогодні всю Україну! У нас над головою цілий день ракети літають ідіота ти кусок! Вася ті топовий спортсмен але така тухла людина. Оприділися хто тобі брати!»