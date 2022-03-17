Головкин: «Если Канело считает, что я говорю про него какую-то ерунду, где он был раньше?»
Обладатель титула IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) в интервью Ariel Helwani подверг критике абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO).
«Давайте будем откровенными: если Канело считает, что я говорю про него какую-то ерунду, где он был раньше? Чего он ждет? Три года прошло, четыре, а он выбирает, с кем боксировать. Если у него есть личное, как он это говорит, то где оно было? Чего он ждет? Это раз. Во-вторых, я абсолютно не считаю, что говорю про него плохо. Я в последнее время вообще ничего про него не говорю.
Когда были те нюансы, те скандалы, связанные с его именем, на это есть аргументы, доказательства, факты, все дела. Почему он считает, что это чушь? Получается, весь мир говорит про него плохо? По крайней мере с моей стороны это выглядит очень некрасиво. Сейчас у него появилась возможность заговорить про этот бой, дать интервью, и он начинает об этом говорить. Это выглядит некрасиво, недостойно.
Я к нему не испытываю отвращения, это его дела – использовал он что-то или нет. Говорить про него я ничего не говорю, он этого не заслуживает. Все, что было тогда, это было по факту, на это были аргументы. Что не так? Что ему не нравится?»
Геннадий Головкин заявил, что знает секрет победы над Саулем Альваресом.
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