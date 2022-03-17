Головкин: «Если Канело считает, что я говорю про него какую-то ерунду, где он был раньше?»

Геннадий Головкин / фото - Getty Images

Обладатель титула IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) в интервью Ariel Helwani подверг критике абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO).

Когда были те нюансы, те скандалы, связанные с его именем, на это есть аргументы, доказательства, факты, все дела. Почему он считает, что это чушь? Получается, весь мир говорит про него плохо? По крайней мере с моей стороны это выглядит очень некрасиво. Сейчас у него появилась возможность заговорить про этот бой, дать интервью, и он начинает об этом говорить. Это выглядит некрасиво, недостойно.

Я к нему не испытываю отвращения, это его дела – использовал он что-то или нет. Говорить про него я ничего не говорю, он этого не заслуживает. Все, что было тогда, это было по факту, на это были аргументы. Что не так? Что ему не нравится?»