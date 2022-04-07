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Головкин: «Если у Альвареса есть какие-то личные амбиции, ему следовало стремиться провести третий бой намного раньше»

GGG отреагировал на заявление Канело
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 11:00
Головкин: «Если у Альвареса есть какие-то личные амбиции, ему следовало стремиться провести третий бой намного раньше»
Геннадий Головкин / фото - Getty Images

Обладатель титула IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) отреагировал на заявление абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), который утверждает, что третий поединок с казахстанским ветераном для него – личное дело.

«Мне просто нравится выходить на ринг. Против кого – это уже второстепенный вопрос для меня. Что касается комментариев Канело о том, что для него это личное, если у него есть какие-то личные амбиции, ему следовало стремиться провести третий бой намного раньше, а не исчезать, не двигаться в других направлениях. Я бы сказал, что сейчас эти жалкие замечания о личном неуместны».

Геннадий Головкин заявил, что не стремится любой ценой провести третий поединок с Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде
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Теги

Геннадий Головкин Сауль Альварес

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