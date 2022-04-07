Головкин: «Однозначно третий бой с Альваресом мне не нужен»
Головкин: «Если у Альвареса есть какие-то личные амбиции, ему следовало стремиться провести третий бой намного раньше»
GGG отреагировал на заявление Канело
07 апреля 11:00
Геннадий Головкин / фото - Getty Images
Обладатель титула IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) отреагировал на заявление абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), который утверждает, что третий поединок с казахстанским ветераном для него – личное дело.
«Мне просто нравится выходить на ринг. Против кого – это уже второстепенный вопрос для меня. Что касается комментариев Канело о том, что для него это личное, если у него есть какие-то личные амбиции, ему следовало стремиться провести третий бой намного раньше, а не исчезать, не двигаться в других направлениях. Я бы сказал, что сейчас эти жалкие замечания о личном неуместны».
Геннадий Головкин заявил, что не стремится любой ценой провести третий поединок с Саулем Альваресом.
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