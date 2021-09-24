Головкин и Мурата встретятся 28 декабря в Японии

Команды уже согласовали условия и теперь ожидают контрактов

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Как сообщает ESPN, чемпион IBF в среднем весе (до 72.6 кг) и бывший член рейтинга «pound-for-pound», казахстанский ветеран Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) все-таки сойдется под занавес года с «суперчемпионом» WBA, японцем Риотой Муратой (16-2-0, 13 KO).

Поединок, запланированный на 28 декабря, состоится в городе Кабе, Япония. Команды уже согласовали условия и теперь ожидают контрактов от DAZN, ответственных за организацию.

GGG не выступал с декабря, когда досрочно остановил в 7-ом раунде польского претендента Камила Шеремету (22-2-0, 5 KO), нанеся ему дебютное поражение в карьере.

Мурата в декабре позапрошлого года победил техническим нокаутом в 5-ом раунде канадского нокаутера Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

Геннадий Головкин в США встретился с легендой бодибилдинга и кино Арнольдом Шварцнеггером.