Головкин: «Мурата – серьезный боец с высоким боксерским IQ»

Геннадий Головкин / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) поделился ожиданиями от предстоящего объединительного поединка против обладателя титула WBA Super Риото Мураты (16-2, 13 KO).

Слова Головкина приводит ресурс boxingnews24.com:

У меня есть опыт спаррингов с Риото, но это было давно. Во время этих сессий я понял, что Риото – очень серьезный боец с высоким боксерским IQ».