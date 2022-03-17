Головкин: «Если Канело считает, что я говорю про него какую-то ерунду, где он был раньше?»
Головкин: «Мурата – серьезный боец с высоким боксерским IQ»
Казахстанец поделился ожиданиями от предстоящего поединка против японца
17 марта 11:00
Геннадий Головкин / фото - Getty Images
Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) поделился ожиданиями от предстоящего объединительного поединка против обладателя титула WBA Super Риото Мураты (16-2, 13 KO).
Слова Головкина приводит ресурс boxingnews24.com:
«Риото – гордость и звезда своей страны. Я знаю организаторов этого мероприятия, поэтому нет сомнений, что все будет на наивысшем уровне. Я очень рад быть частью этого удивительного события. Мурата – олимпийски чемпион и действующий чемпион мира, обладатель титула WBA.
У меня есть опыт спаррингов с Риото, но это было давно. Во время этих сессий я понял, что Риото – очень серьезный боец с высоким боксерским IQ».
Стала известна новая дата поединка Головкин – Мурата.
Комментарии 0