Официально. Головкин проведет поединок с Муратой
Головкин: «Мурата – выдающийся чемпион. Мы подарим фанатам отличный бой»
Чемпион IBF – о предстоящем объединительном поединке в Японии
10:39
Геннадий Головкин / Фото - the-sun.comЧемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) прокомментировал грядущий поединок с обладателем титула WBA Super Ретой Муратой (16-2, 13 КО).
Цитирует Головкина The Ring.
«Я очень рад привезти Big Drama Show в Японию – страну, в которой очень популярен бокс. Мурата – выдающийся чемпион. Это будет особенный вечер, когда мы выйдем в ринг, чтобы объединить наши титулы. Мы подарим фанатам отличный бой».
Напомним, поединок состоится 29 декабря в Японии на 37-тысячной арене Saitama Super Arena.