Головкин не расстроится в случае срыва третьего боя с Альваресом

GGG считает, что еще рано говорить о поединке с Канело

Геннадий Головкин / фото - Getty Images

Обладатель титула IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что срыв потенциального третьего поединка абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO) не станет для него трагедией.

«Это такой вопрос, что как бы я на него ни ответил, будет куча людей, которые бы нашли в моем ответе какие-нибудь подковырки и ссылались бы на что-нибудь так же, как на мои заслуги. Если говорить о моих заслугах, всегда находятся люди, которые пытаются не признавать это, то есть занимаются самообманом. Буду откровенен и скажу честно, как я вижу это все. Никто не знает, как оно будет. Будет бой – будет здорово. Не будет боя – опять же, наверное, будет здорово в том плане, что чему суждено случиться, то и случится. Я к этому отношусь очень спокойно. Я смотрю реальности в лицо. Как оно будет, так и будет. Наверное, еще рано об этом говорить. Давайте оставим это после боя. Я с удовольствием поговорю об этом после боя в Японии».

Геннадий Головкин смирился с несправедливыми решениями судей в двух поединках с Саулем Альваресом.