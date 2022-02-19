Головкин – о близком завершении карьеры: «Я смотрю на это очень хорошо, я к этому готов»

GGG спокойно относится к тому, что рано или поздно он повесит перчатки на гвоздь

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) на подкасте Walking The Floor with Chris Shiflett признался, что не переживает из-за того, что вскоре ему придется завершить карьеру. «Я думаю, что моя любовь к боксу всегда останется. Это как после окончания университета. Ты заканчиваешь университет и выходишь в нормальную, реальную жизнь. У меня примерно такие же ощущения. У меня закончится университет, и я пойду в нормальную жизнь. Как оно будет – никто не знает. Но у меня уже есть определенные идеи, чем я займусь. Так что я смотрю на это очень хорошо, я к этому готов. Всему свое время. Я пока не закончил, но не смотрю на это со стороны паники, какой-то трагедии, депрессии. Нет, я думаю, что будет только лучше. Я считаю, что любой мой выбор будет правильным». Геннадий Головкин уверен, что выиграл оба поединка у Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO).

Рене Тер Велде