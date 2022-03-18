Головкин – о Джейке Поле: «Я вообще не знаю, кто он такой»

GGG не интересует американский блогер

Геннадий Головкин / фото - wbaboxing.com

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) в интервью Ariel Helwani заявил, что не знает популярного американского блогера Джейка Пола, который в последние годы активно строит боксерскую карьеру.

«Если честно, я вообще не знаю, кто он такой. Мне многие говорят: «Вот Джейк Пол там будет», то есть дети говорят. Видать, я настолько старый, настолько неактуальный, что, извините, со мной о нем точно не стоит разговаривать».

Геннадий Головкин отреагировал на обвинения Андре Уорда в срыве их поединка.