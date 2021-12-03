Поединок Головкин – Мурата перенесен из-за коронавирусных ограничений в Стране восходящего солнца
Головкин – о переносе боя с Муратой: «Глубоко разочарован, но безопасность людей в приоритете»
Чемпион IBF с нетерпением ждет возвращения на ринг
13:55
Геннадий Головкин / Фото - ratel.kzЧемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в Instagram высказался о переносе поединка с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО).
«Я глубоко разочарован тем, что бой в Японии был отложен, но здоровье и безопасность людей всегда должны быть приоритетом. С нетерпением жду возвращения на ринг как можно скорее. Берегите себя!».
Напомним, что поединок между казахстанцем и Муратой должен был состояться 29 декабря на 37-тысячной арене Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония), однако Головкина из-за усиления коронавирусных ограничений не смог получить разрешение местных властей на въезд в страну.
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