Головкин – о ситуации в Казахстане: «Пусть мир вернется в нашу страну»

GGG выразил свои соболезнования семьям погибших

Фото: bleacherreport.com

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) в своем Twitter высказался о ситуации в Казахстане:



День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан.

День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан pic.twitter.com/CEgJd6OVrK — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) January 10, 2022

Напомним, что объединительный поединок Головкина с чемпионом WBA Super перенесен на весну.