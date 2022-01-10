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Головкин – о ситуации в Казахстане: «Пусть мир вернется в нашу страну»

GGG выразил свои соболезнования семьям погибших
Бокс Профессиональный бокс
10 января 22:38
Головкин – о ситуации в Казахстане: «Пусть мир вернется в нашу страну»
Фото: bleacherreport.com

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) в своем Twitter высказался о ситуации в Казахстане:

День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан.

Напомним, что объединительный поединок Головкина с чемпионом WBA Super перенесен на весну.

Олег Шумейко-младший
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