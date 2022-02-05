Головкин отреагировал на вызов Юбэнка-младшего: «Это вообще не стоит моего внимания»

GGG сомневается, что в будущем проведет поединок в Великобритании

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) из Казахстана признался порталу Sky Sports, что не обращает внимания на вызовы британца Криса Юбэнка-младшего (31-2, 23 КО), которые тот бросает ему при каждом удобном случае.

«Я перестал обращать внимание на людей, которые меня вызывают. Здесь то же самое. Люди что-то утверждают, говорят, что у них есть определенные договоренности. Это просто выглядит дешево. Это вообще не стоит моего внимания. Я помню свой бой в Великобритании. Мне понравился тот вечер, я получил удовольствие. Это был увлекательный поединок. Я не ограничиваю себя какой-то конкретной страной. Все зависит от множества факторов. Не думаю, что условия, предложенные для боя в США или моем родном Казахстане будут в чем-то хуже предложений из Великобритании. Давайте будем реалистами».

Эдди Хирн рассказал, когда и с кем должен провести свой следующий поединок Геннадий Головкин.