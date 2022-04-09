Головкин победил Мурату техническим нокаутом

Поединок продлился девять раундов

Фото: bloodyelbow.com

В японской Сайтаме на Super Arena завершился объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версии IBF Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO) и обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-3, 13 KO).

Поединок начался с равного противостояния в стартовых раундах, пока к пятому отрезку GGG не перехватил инициативу. Уже в следующем раунде Головкин начал откровенно доминировать на ринге, несмотря на сопротивление Мураты. В девятой трехминутке казахстанец окончательно измотал, а затем и уронил соперника на канвас ударом справа, после чего угол японца выбросил белое полотенце.