Санчес: «Головкин должен быть агрессивен в бою с Муратой, чтобы снова встретиться с Альваресом»
Головкин победил Мурату техническим нокаутом
Поединок продлился девять раундов
16:00
Фото: bloodyelbow.com
В японской Сайтаме на Super Arena завершился объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версии IBF Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO) и обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-3, 13 KO).
Поединок начался с равного противостояния в стартовых раундах, пока к пятому отрезку GGG не перехватил инициативу. Уже в следующем раунде Головкин начал откровенно доминировать на ринге, несмотря на сопротивление Мураты. В девятой трехминутке казахстанец окончательно измотал, а затем и уронил соперника на канвас ударом справа, после чего угол японца выбросил белое полотенце.
What a fight. What a champion @GGGBoxing #GGGMurata pic.twitter.com/dKHWlwxpjb— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 9, 2022