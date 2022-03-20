Головкин подал в суд на компанию Де Ла Хойи

GGG требует более 3 миллионов долларов от Golden Boy Promotion

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Чемпион мира IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) подал в суд на Golden Boy Promotion: GGG утверждает, что компания Оскара Де Ла Хойи должна ему около 3 миллионов долларов за реванш против Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) в сентябре 2018 года, сообщает BoxingScene.

18 марта адвокаты подали гражданский иск от имени казахстанца против GBP в Верховный суд штата Калифорния, где требуют деньги, якобы причитающиеся ему в основном от доходов от продажи билетов и спонсорства. Головкин также хочет получить проценты c 9 миллионов долларов гонорара, выплата которого растянулась до середины 2021 года.

Почти половина денег, требуемых Головкиным, связана с так называемой «пересмотренной отчетностью» Golden Boy от 27 сентября 2021-го о доходах от продажи билетов. В контрактах на их реванш Golden Boy полагалось 55% доходов от продажи билетов, а Геннадий должен был получать 45%.

По данным Атлетической комиссии штата Невада, доход от продажи билетов составил 24,6 миллиона долларов.

Геннадий Головкин заявил, что знает секрет победы над Саулем Альваресом.