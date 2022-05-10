Головкин поздравил Бивола с победой над Канело

Легендарный казахстанский ветеран обратился к россиянину

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Объединенный чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 KO) поздравил обладателя титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) с победой над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

«Поздравляю с победой! Все четко! Так держать!»

Поздравляю с победой, @bivol_d! Всё чётко, так держать! — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) May 8, 2022

Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.

Геннадий Головкин встречался с Саулем Альваресом дважды – в первом бою официально была объявлена ничья, а во втором поединке GGG проиграл Канело решением судей.