Хирн: «Бой между Альваресом и Головкиным не пройдет всю дистанцию»
Головкин поздравил Бивола с победой над Канело
Легендарный казахстанский ветеран обратился к россиянину
21:30
Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com
Объединенный чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 KO) поздравил обладателя титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) с победой над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
«Поздравляю с победой! Все четко! Так держать!»
Поздравляю с победой, @bivol_d! Всё чётко, так держать!— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) May 8, 2022
Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.
Геннадий Головкин встречался с Саулем Альваресом дважды – в первом бою официально была объявлена ничья, а во втором поединке GGG проиграл Канело решением судей.
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