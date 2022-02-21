Головкин: «У меня есть все ключи, чтобы «вскрыть» Канело»

GGG надеется заполучить третий поединок с мексиканцем

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) на подкасте Walking The Floor with Chris Shiflett заявил, что знает секрет победы над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

«Я знаю Канело как бойца. У меня есть все ключи, чтобы «вскрыть» его. Я знаю, как драться с ним. Да, уверен, он также изучил меня, и у него тоже есть кое-что в арсенале против меня. Он просто ушел наверх и преследовал другие возможности. Но сейчас есть интерес к нашему бою. Это привлекательная возможность. Когда он случится, неясно. Время покажет».

Геннадий Головкин уверен, что выиграл оба поединка у Сауля Альвареса.