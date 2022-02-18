Альварес опроверг принятие предложения от Matchroom Boxing
Головкин уверен, что выиграл оба поединка у Альвареса
Третий поединок между звездами бокса может состояться 17 сентября
11:51
Геннадий Головкин и Сауль Альварес / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) на подкасте Walking The Floor with Chris Shiflett заявил, что никогда не согласится с решением судей в своих поединках против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO).
«Я с этим живу, убежден в этом, и никогда мое мнение не поменяется по поводу результата поединков с Канело. Я считаю, что выиграл эти бои. Если люди действительно привыкли жить в обмане, нормально к этому относятся, пусть с этим и живут. Это их проблемы».
«Поменялось ли у меня отношение к боксу? Да. На тот момент не было боя крупнее нашего. Весь мир смотрит, и ты так относишься к этому: проворачиваешь эту аферу, которую все видят, и это остается безнаказанным. Действительно появляется мысль, неужели это может так работать. Это порождает мысль, что с боксом именно так и можно обращаться».
Напомним, что первый бой Головкин – Альварес закончился вничью, а во втором поединке Канело победил решением большинства судей.
Третий поединок между звездными боксерами может состоятся 17 сентября.
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