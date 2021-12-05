Головкин – о переносе боя с Муратой: «Глубоко разочарован, но безопасность людей в приоритете»
Головкин высказался о завершении карьеры
Казахстанец рассказал, в каком случае уйдет из бокса
18:35
Геннадий Головкин / фото - boxingnewsonline.net
Обладатель титулов IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в интервью The Sun рассказал, в каком случае уйдет из бокса.
«Я буду внимательно прислушиваться к себе. Прямо сейчас я в потрясающей форме, чувствую себя отлично. Безусловно, мои решения насчет карьеры будут отталкиваться от моего самочувствия. В данный же момент – ощущаю себя лучше некуда.
Любое принятое мною решение будет считаться верным. Даже если мне захочется оставить бокс, я буду рассматривать такой поступок единственно правильным. Сейчас я полностью удовлетворен тем, как развивается моя карьера, и я уверен, что бы я не сделал, для меня это будет абсолютно правильным».
Напомним, что 29 декабря в Сайтаме (Япония) должен был состояться поединок между Геннадием Головкиным и Риотой Муратой (16-2, 13 КО), однако GGG из-за усиления коронавирусных ограничений не смог получить разрешение местных властей на въезд в страну.
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