Головкин высказался о завершении карьеры

Геннадий Головкин / фото - boxingnewsonline.net

Обладатель титулов IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в интервью The Sun рассказал, в каком случае уйдет из бокса.

Любое принятое мною решение будет считаться верным. Даже если мне захочется оставить бокс, я буду рассматривать такой поступок единственно правильным. Сейчас я полностью удовлетворен тем, как развивается моя карьера, и я уверен, что бы я не сделал, для меня это будет абсолютно правильным».