Головкин: «Я бы хотел поблагодарить Мурату за то, что он проявил себя как настоящий воин»

Геннадий Головкин / фото - talksport.com

Объединенный чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 KO) прокомментировал свою победу над Риотой Муратой (16-3, 13 KO).

GGG цитирует портал FightSpace:

Я бы хотел поблагодарить Риоту Мурату и его команду за то, что, как вы видели, он проявил себя с лучшей стороны как настоящий воин, как настоящий боец. Он дрался до последнего, пока, как говорится, стоял на ногах. Давайте поаплодируем ему.

Вы знаете, мой соперник – олимпийский чемпион, суперчемпион по версии WBA, настоящий боец, что он и продемонстрировал. Я рад, что на территории Японии случилось такое большое событие, что мы, яркие представители своей родины, смогли устроить такое большое шоу».