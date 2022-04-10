Головкин: «Я бы хотел поблагодарить Мурату за то, что он проявил себя как настоящий воин»
Объединенный чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 KO) прокомментировал свою победу над Риотой Муратой (16-3, 13 KO).
GGG цитирует портал FightSpace:
«В первую очередь я бы хотел поблагодарить всех тех людей, кто пришел посмотреть на это прекрасное шоу, всех тех, кто нас поддерживал, всех тех, кто организовал это прекрасное мероприятие. Я вам искренне благодарен.
Я бы хотел поблагодарить Риоту Мурату и его команду за то, что, как вы видели, он проявил себя с лучшей стороны как настоящий воин, как настоящий боец. Он дрался до последнего, пока, как говорится, стоял на ногах. Давайте поаплодируем ему.
Вы знаете, мой соперник – олимпийский чемпион, суперчемпион по версии WBA, настоящий боец, что он и продемонстрировал. Я рад, что на территории Японии случилось такое большое событие, что мы, яркие представители своей родины, смогли устроить такое большое шоу».
Геннадий Головкин победил Риоту Мурату техническим нокаутом.