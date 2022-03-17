Головкин: «Мурата – серьезный боец с высоким боксерским IQ»
Головкин: «Я ничего не испытываю к Андре Уорду»
GGG отреагировал на обвинения американца в срыве их поединка
17 марта 13:40
Геннадий Головкин / фото - Reuters
Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) в интервью Ariel Helwani отреагировал на обвинения Андре Уорда в срыве их поединка.
«Во-первых, я просто поздравил с днем рождения. Во-вторых, если он хочет разговаривать на эти темы, если вообще это интересно, то поговорите с менеджерами, с промоутерами. У них есть все соглашения, подписанные бумаги. Они вам более детально об этом расскажут. Я ничего не испытываю к Андре Уорду, замечательный боксер. Но как это преподносится в одну сторону – по крайней мере, это необъективно.
Уорд излагает факты в одну сторону, пытается обвинить меня в том, что этого не случилось. Однозначно это не так».
Стала известна новая дата поединка Головкин – Мурата.
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