Головкин: «Я считаю, что победил в двух боях с Альваресом»

GGG смирился с несправедливыми решениями судей в поединках с Канело

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Обладатель титула IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что смирился с несправедливыми решениями судей в двух поединках с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

«Мне вообще не больно об этом говорить. Я всегда говорю об этом. Я знаю, что правда в принципе никому не нужна, но если люди говорят правду или придерживаются своего мнения, я считаю, что это неплохая черта у человека. Я считаю, что, конечно, победил в этих двух боях. И что бы кто ни говорил, это людское лицемерие, как показывает практика, в большинстве случаев преобладает. Говорить о том, как это выглядело... Это правила бизнеса, в котором мы находимся. И если это случилось, значит, как-то это все-таки работает. Не надо говорить, что это плохо или хорошо. Просто нужно понимать, что это одно из правил этого бизнеса».

Геннадий Головкин утверждает, что у него нет плохих отношений с Саулем Альваресом.