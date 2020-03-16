«Это был величайший бой, который я видел». Хирн отреагировал на поединок Эстрада – Гонсалес
Гонсалес после ограбления судьями захотел третий бой с Эстрадой
Роман и Хуан пока имеют счет 1:1
15 марта 17:05
Роман Гонсалес / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях и бывший лучший боксер независимо от веса никарагуанец Роман Гонсалес (50-3, 41 KO) в Instagram заявил о готовности провести третий бой с мексиканцем Хуаном Франциско Эстрадой (42-3, 28 KO).
«Бог все видит. Хочу поздравить Хуана Франциско Эстраду и его команду. Трилогия».
Напомним, ранее судьи подарили Эстраде победу над Гонсалесом в их втором поединке. Из-за этого даже отстранили одного из судей.