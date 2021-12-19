Хильберто Рамирес победил Юниэски Гонсалес. Как это было
Гонсалес: «Я буду работать над собой и вернусь лучше»
Кубинец разочарован своим выступлением
11:45
Юниески Гонсалес / фото - goldenboypromotions.com
Кубинец Юниески Гонсалес (21-4, 17 KO) прокомментировал свое поражение в бою с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Хильберто Рамиресом (43-0, 28 KO).
Гонсалеса цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я действительно разочарован в себе. Я всегда знал, что «Зурдо» будет сложным соперником, но я ожидал от себя большего. Это не самое лучшее выступление с моей стороны. Я буду работать над собой и вернусь лучше».
Хильберто Рамирес забил Юниески Гонсалеса в десятом раунде.
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