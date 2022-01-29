Горячо! Сексуальные девушки едва не подрались на церемонии взвешивания

Завязалась потасовка, которую сумели вовремя остановить

Утром, 30 января, в Оклахоме, США, состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank Боба Арума.

В одном из боев андеркарда встретятся девушки Каллиопи Куруни (11-2, 2 КО) и Карла Торрес (6-6, 0 КО). Поединок обещает быть зрелищным, учитывая то, что девушки едва не подрались уже во время церемонии взвешивания.

В главном бою вечера бока Робсон Консейсао (16-1, 8 КО) будет драться против Ксавьера Мартинеса (17-0, 11 КО). За онлайн трансляцией этого боя следите у нас на сайте.