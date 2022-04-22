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«Готов поставить дом». Чисора ошарашил неожиданным прогнозом на поединок Фьюри – Уайт

Дерек предрекает Тайсону поражение
Бокс Профессиональный бокс
18:38
«Готов поставить дом». Чисора ошарашил неожиданным прогнозом на поединок Фьюри – Уайт
Фото: Sky Sports

Британский супертяж Дерек Чисора (32-13, 23 KO) считает, что предстоящий поединок чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) c Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) завершится в пользу претендента:

Это единственная причина, по которой мы любим бокс. Часто бывает так, что ребята, которым не дают шанса, побеждают. Возможно, мое заявление шокирует вас, но я готов поставить свой дом на результат этого боя. Я готов поставить свой дом на то, что Уайт нокаутирует Фьюри.

Посмотрите на свои лица в студии. Тайсон – мой друг и я знаю, что он меня слышит сейчас. Тайсон – тебя нокаутируют! Просто это единственный способ, как Диллиан может победить в этом поединке.

Фьюри очень хорош в своем деле. Он знает ринг, знает как нужно двигаться, у него невероятная техника, но также я уверен, что Диллиан знает как подобраться к Тайсону. Он устроит бойню. Уайт сможет драться с этим парнем.

Фьюри предложил Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) место в своем углу.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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