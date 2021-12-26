Готовится к еще одному ограблению Джошуа? Усик сменил прическу и надел балаклаву

Реванш супертяжей планируется провести в апреле 2022 года

Александр Усик / Фото: Instagram

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) заинтриговал новым фото в своем Instagram.



На изображении украинский чемпион стоит в балаклаве на фоне барбершопа. Не хочет показывать новую прическу? Или готовится к еще одному ограблению Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), которое поставит крест на карьере британца?

Промоутер AJ уверен, что его подопечный возьмет у Усика реванш.