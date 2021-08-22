Готовится к новому вызову. Ломаченко поделился фотографиями с тренировки

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 2
Сегодня 17
Завтра 6
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли 2:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс 0:2 Окончен
22:00 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
16:30 Герта - Вольфсбург 1:2 Окончен
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия 1:1 Окончен
20:30 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Окончен
23:00 Атлетик - Барселона 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай 1:0 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - Рух 2:0 Окончен
19:30 Черноморец - Шахтер 0:3 Окончен
Футбол (2 события из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен 1-й тайм
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Окончен 1-й тайм
Футбол (17 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен 1-й тайм
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Окончен 1-й тайм
18:30 Арсенал - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон 3:3 Окончен
21:45 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче -:- Запланирован
23:00 Леванте - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь -:- Запланирован
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик -:- Запланирован
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс -:- Запланирован
17:30 Ужгород - ВПК-Агро -:- Запланирован
18:45 Металлист - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря -:- Запланирован
19:30 Колос - Александрия -:- Запланирован
21:30 Динамо - Десна -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Подолье - Полесье -:- Запланирован
17:30 Альянс - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец -:- Запланирован

Готовится к новому вызову. Ломаченко поделился фотографиями с тренировки

11 декабря «Хай-Тек» должен провести следующий поединок
Бокс Профессиональный бокс
16:06
Готовится к новому вызову. Ломаченко поделился фотографиями с тренировки
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) начал подготовку к следующему поединку.

Украинец в своем Instagram поделился фотографиями с беговой тренировки:

Напомним, что Ломаченко 11 декабря должен сразиться с бывшим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), а в случае удачного исхода может надеяться и на реванш с американцем.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Редкач раскритиковал менеджера Ломаченко и Усика: «Он своих травмированных бойцов выпускает в ринг»
Редкач раскритиковал менеджера Ломаченко и Усика: «Он своих травмированных бойцов выпускает в ринг»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 13:55
1
Йока проведет дебютный поединок в США в андеркарде Ломаченко
Йока проведет дебютный поединок в США в андеркарде Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 13:25
Редкач: «Беринчик говорит о 10 миллионах за бой Лопес – Ломаченко. Кто ему их даст и за что?»
Редкач: «Беринчик говорит о 10 миллионах за бой Лопес – Ломаченко. Кто ему их даст и за что?»
Бокс Профессиональный бокс
20 августа 12:25
1
Редкач: «Если реванш Ломы с Лопесом состоится, то Теофимо добьет Васю»
Редкач: «Если реванш Ломы с Лопесом состоится, то Теофимо добьет Васю»
Бокс Профессиональный бокс
20 августа 12:07
2
Редкач: «Лому накрыла звездная болезнь, и в бою с Лопесом его догнала карма»
Редкач: «Лому накрыла звездная болезнь, и в бою с Лопесом его догнала карма»
Бокс Профессиональный бокс
20 августа 08:43
2
Комми сместил Ломаченко и Беринчика в рейтинге IBF
Комми сместил Ломаченко и Беринчика в рейтинге IBF
Бокс Профессиональный бокс
18 августа 16:13

Новости: Бокс

Готовится к новому вызову. Ломаченко поделился фотографиями с тренировки
Готовится к новому вызову. Ломаченко поделился фотографиями с тренировки
Профессиональный бокс
16:06
С внимательностью к деталям. Как Усик готовится к поединку всей жизни
С внимательностью к деталям. Как Усик готовится к поединку всей жизни
Профессиональный бокс
15:25
Кроуфорд назвал фаворита в трилогии Уайлдер – Фьюри
Кроуфорд назвал фаворита в трилогии Уайлдер – Фьюри
Профессиональный бокс
14:50
Редкач: «Мне нужен Джервонта Дэвис»
Редкач: «Мне нужен Джервонта Дэвис»
Профессиональный бокс
14:30
Скотт назвал самого опасного соперника для Уайлдера
Скотт назвал самого опасного соперника для Уайлдера
Профессиональный бокс
14:21
Пакьяо: «60 на 40, что я завершу карьеру»
Пакьяо: «60 на 40, что я завершу карьеру»
Профессиональный бокс
14:10
Пакьяо: «У меня свело обе ноги, поэтому я не мог передвигаться по рингу»
Пакьяо: «У меня свело обе ноги, поэтому я не мог передвигаться по рингу»
Профессиональный бокс
13:50
Малик Скотт: «Уайлдер нокаутирует Фьюри. Джошуа и Усик – на очереди»
Малик Скотт: «Уайлдер нокаутирует Фьюри. Джошуа и Усик – на очереди»
Профессиональный бокс
13:42
Редкач: «Пакьяо наверняка победил. Я хочу, чтобы провел реванш с Угасом или подрался с Макгрегором»
Редкач: «Пакьяо наверняка победил. Я хочу, чтобы провел реванш с Угасом или подрался с Макгрегором»
Профессиональный бокс
12:50
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
98
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
49
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости