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Готовится к новому вызову. Ломаченко поделился фотографиями с тренировки
11 декабря «Хай-Тек» должен провести следующий поединок
16:06
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) начал подготовку к следующему поединку.
Украинец в своем Instagram поделился фотографиями с беговой тренировки:
Напомним, что Ломаченко 11 декабря должен сразиться с бывшим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), а в случае удачного исхода может надеяться и на реванш с американцем.