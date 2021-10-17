Готовится взять реванш. Джошуа даже на отдыхе не забывает о подготовке ко второму бою с Усиком

Бой должен пройти в марте

Джошуа и Усик / Фото: Getty Images

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн поделился кадрами подготовки подопечного к реваншу с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO). Отметим, что сейчас британец находится на отдыхе в США.



Напомним, что Хирн раскрыл план Джошуа в реванше с Усиком.