Готовы посмотреть еще один мегафайт? Гонсалес добивается реванша с Эстрадой

Грозный никарагуанец намерен вернуть себе пояса

Гонсалес и Эстрада / Фото - boxingnewsonline

«Да, мы приступим к организации поединка уже на следующей неделе. Сперва мы отправимся в Мексику и поговорим с WBC, а затем полетим в Колумбию, чтобы встретиться с WBA. Стоит отметить, что они отстранили от своих боев того судью. Перед нами стоит легальная проблема в лице обязательного претендента [Рунгвисаи]. И мы определенно попытаемся отодвинуть его в сторону. Чоколатито всю свою карьеру не получал должных денег».

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound», никарагуанец(50-3-0, 41 KO) с нетерпением жаждет третьего поединка с обладателем титулов по версиям WBA Super и WBC в первом легчайшем дивизионе, мексиканцем(42-3-0, 28 KO). Об этом в интервьюсообщил представитель боксера.Напомним, бой, состоявшийся в США, прошел все 12 раундов. Эстрада победил раздельным решением судей и взял реванш у Гонсалеса за поражение в 2012 году, когда Роман победил по очкам.