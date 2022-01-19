Украинский проспект показал, как готовится к следующему бою
Говорят, что это большой шанс. Украинский боксер проведет бой в одном шоу с бывшим чемпионом мира
Андрей Боришполец выступает в дивизионе Василия Ломаченко
22:25
Фото: Luckypunch.net
Украинский боксер легкого веса Андрей Боришполец (7-1, 3 КО) получил прекрасный шанс проявить себя. По крайне мере, так утверждает авторитетный портал Luckypunch.net.
27 января Боришполец выступит в вечере бокса в Испании. Его соперником станет 26-летний боксер из Бильбао Йон Фернандес (21-2, 18 КО).
В этом же шоу свой бой проведет бывший чемпион мира в двух весовых категориях Серхио Мартинес (54-3-2, 30 КО).
Читайте также: материал об одном из прошлых боев украинского боксера, в котором он едва не выбил соперника за канаты прямо на голову комментатору.
Комментарии 0