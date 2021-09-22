Гроувс: «Бой с Усиком будет первым, где я не удивлюсь, если Джошуа проиграет»

Джошуа - Усик / Фото: Boxing Scene

Экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Джордж Гроувс высказался порталу independent о поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).



Джошуа дрался с Владимиром Кличко, находился в одном ринге с Джозефом Паркером и был побежден Энди Руисом. Все же для Усика остается один вопрос, сможет ли он справиться с габаритами Энтони?

Если Усик будет держать высокий темп и заставит Джошуа часто промахиваться, то это сыграет в его пользу, поскольку его выносливость на более высоком уровне. Джошуа – это феноменальный атлет с огромной ударной мощью и силой. Из-за этого он будет уставать».