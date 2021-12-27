Гроувз: «Бивол и Бетербиев станут настоящим испытанием для Альвареса»
Бывший чемпион мира Джордж Гроувз назвал боксеров, которые могут доставить большие трудности абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО):
«Вам нужна мощь, чтобы заслужить уважение Альвареса, но я не думаю, что только этого будет достаточно. Канело настолько умен, настолько хорош, что я не вижу никого, кто может создать ему проблемы, особенно во втором среднем весе.
Дэвид Бенавидес барражирует между вторым средним и полутяжелым дивизионами. Он очень обученный боец, но ему нужно больше дисциплины. А в поединке против Канело нужно быть дисциплинированным.
Лучшие полутяжеловесы, такие как Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, станут настоящим испытанием для Канело.
Он говорит о бое с Илунгой Макабу в тяжелом весе. Наверное, Канело готов избивать его весь день. Но неожиданно он может оказаться в поединке совершенно другого типа.
Усик будет слишком большим для него, но я сомневаюсь, что Усик сейчас когда-либо захочет опускаться в крузервейт».
Напомним, Александр Усик готов спуститься в крузервейт, но только при одном условии.
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