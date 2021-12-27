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02:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 117:112 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Детройт Пистонс 144:109 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс 113:105 Окончен
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Гроувз: «Бивол и Бетербиев станут настоящим испытанием для Альвареса»

Бывший чемпион мира не верит, что Усик спустится в крузервейт ради боя с Канело
Бокс Профессиональный бокс
16:19
Гроувз: «Бивол и Бетербиев станут настоящим испытанием для Альвареса»
Фото: The Talking Moose

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз назвал боксеров, которые могут доставить большие трудности абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО):

«Вам нужна мощь, чтобы заслужить уважение Альвареса, но я не думаю, что только этого будет достаточно. Канело настолько умен, настолько хорош, что я не вижу никого, кто может создать ему проблемы, особенно во втором среднем весе.

Дэвид Бенавидес барражирует между вторым средним и полутяжелым дивизионами. Он очень обученный боец, но ему нужно больше дисциплины. А в поединке против Канело нужно быть дисциплинированным.

Лучшие полутяжеловесы, такие как Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, станут настоящим испытанием для Канело.

Он говорит о бое с Илунгой Макабу в тяжелом весе. Наверное, Канело готов избивать его весь день. Но неожиданно он может оказаться в поединке совершенно другого типа.

Усик будет слишком большим для него, но я сомневаюсь, что Усик сейчас когда-либо захочет опускаться в крузервейт».


Напомним, Александр Усик готов спуститься в крузервейт, но только при одном условии.                  



Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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Теги

Джордж Гроувз Сауль Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Джозеф Бенавидес

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