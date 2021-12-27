Гроувз: «Бивол и Бетербиев станут настоящим испытанием для Альвареса»

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Бывший чемпион мира Джордж Гроувз назвал боксеров, которые могут доставить большие трудности абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО):

Дэвид Бенавидес барражирует между вторым средним и полутяжелым дивизионами. Он очень обученный боец, но ему нужно больше дисциплины. А в поединке против Канело нужно быть дисциплинированным.

Лучшие полутяжеловесы, такие как Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, станут настоящим испытанием для Канело.

Он говорит о бое с Илунгой Макабу в тяжелом весе. Наверное, Канело готов избивать его весь день. Но неожиданно он может оказаться в поединке совершенно другого типа.

Усик будет слишком большим для него, но я сомневаюсь, что Усик сейчас когда-либо захочет опускаться в крузервейт».