Гроувз: «В техническом плане Усик гораздо лучше практически всех нынешних супертяжеловесов»

Британец похвалил украинца за победу над AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз в интервью YouTube-каналу Boxing Social похвалил обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) за победу единогласным решением судей над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Я считаю, что Усик боксировал великолепно. Он дрался так, как и ожидалось. В техническом плане он гораздо лучше практически всех нынешних супертяжеловесов. Его проблема заключается лишь в том, достаточно ли он большой, чтобы конкурировать с гигантами супертяжелого дивизиона. Джошуа входит в эту категорию - больше 108 килограммов крепких мышц, больше двух метров роста. Достаточно одного удара, чтобы изменить ход поединка. Тем не менее Усик был терпеливым, резким на передней ноге. Он прикасается к тебе ударами, чтобы найти свою дистанцию, а затем начинается вкладываться чуть больше. Усик никогда не лезет из кожи, у него никогда не заканчивается топливо. В его зоне комфорта все идет хорошо. При желании Усик может переключить передачи, и мы увидели это в бою с Джошуа».

Тедди Атлас заявил, что Александр Усик заслуживает комплиментов за выступление в бою против Энтони Джошуа.