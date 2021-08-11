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Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом

Ожидаем, что реванш состоится в начале следующего года
Бокс Профессиональный бокс
21:31
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Фото: Facebook Василия Ломаченко

Ранее мы сообщали, что букмекеры уже начали принимать ставки на реванш украинского легковеса Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Судя по всему, большинство любителей ставок не сомневаются в победе «Хай-тека», ведь сейчас его успех оценивается в коэффициент 1,4, в то же время ранее на украинца можно было поставить за 1,5. Взять Лопеса сейчас можно за 2,75 – еще недавно коэффициент на американца был 2,5.

Все это говорит о том, что пользователи букмекерских контор активно делают ставки на победу Ломаченко. В противном случае коэффициент на украинца оставался бы прежним.

Напомним, Василий рассказал, что его реванш с Лопесом должен был состояться в октябре этого года, сразу после боя американца с Джорджем Комбососом. Однако Теофимо заболел короновирусом и, следовательно, дата его поединка сместилась.

Теперь Ломаченко ожидает, что Лопес победит Комбососа, чтобы затем уже в начале следующего года выйти на бой с ним.

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Василий Ломаченко Теофимо Лопес Ломаченко - Лопес

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