Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом

Ожидаем, что реванш состоится в начале следующего года

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Ранее мы сообщали, что букмекеры уже начали принимать ставки на реванш украинского легковеса Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Судя по всему, большинство любителей ставок не сомневаются в победе «Хай-тека», ведь сейчас его успех оценивается в коэффициент 1,4, в то же время ранее на украинца можно было поставить за 1,5. Взять Лопеса сейчас можно за 2,75 – еще недавно коэффициент на американца был 2,5.

Все это говорит о том, что пользователи букмекерских контор активно делают ставки на победу Ломаченко. В противном случае коэффициент на украинца оставался бы прежним.

Напомним, Василий рассказал, что его реванш с Лопесом должен был состояться в октябре этого года, сразу после боя американца с Джорджем Комбососом. Однако Теофимо заболел короновирусом и, следовательно, дата его поединка сместилась.

Теперь Ломаченко ожидает, что Лопес победит Комбососа, чтобы затем уже в начале следующего года выйти на бой с ним.