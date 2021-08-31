Гутцайт: «Хижняк просто взял, снял с шеи и потом отдал сопернику золотую медаль»

Александр Хижняк / Фото: pnpu.edu.ua

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью YouTube-каналу Бегущий Банкир высказался о поражении Александра Хижняка в финале Олимпийских игр в Токио.



У него был очень тяжелый бой с филиппинцем и там был очень тяжелый бой, они просто убивали друг друга. Это был бой за звание чемпиона Олимпийских игр. Когда Саша первые два раунда проиграл, а в третьем выиграл, и судьи отдали ему победу и он вышел в финал, мы понимали, что уже все.

Кода бразилец вышел в финал, то мы понимали, что все. Вопросов не было. А затем он выиграл два раунда, доминировал и попал на этот удар… Это спорт».