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Гутцайт: «Хижняк просто взял, снял с шеи и потом отдал сопернику золотую медаль»
Министр рассказал о своих эмоциях после поражения Александра
15:49
Александр Хижняк / Фото: pnpu.edu.ua
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью YouTube-каналу Бегущий Банкир
высказался о поражении Александра Хижняка в финале Олимпийских игр в Токио.
«Мы были очень расстроены нашим боксером Хижняком. Он просто взял, снял с шеи и потом отдал золотую медаль.
У него был очень тяжелый бой с филиппинцем и там был очень тяжелый бой, они просто убивали друг друга. Это был бой за звание чемпиона Олимпийских игр. Когда Саша первые два раунда проиграл, а в третьем выиграл, и судьи отдали ему победу и он вышел в финал, мы понимали, что уже все.
Кода бразилец вышел в финал, то мы понимали, что все. Вопросов не было. А затем он выиграл два раунда, доминировал и попал на этот удар… Это спорт».
Напомним, ранее Хижняк решил остаться в любительском боксе на Олимпийские игры в Париже.
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