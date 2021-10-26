Гвоздик: «Альварес измотает Планта, а затем остановит в поздних раундах»

Александр отметил, что команда Сауля уверена в победе над Калебом





Александр Гвоздик

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS дал прогноз на бой за абсолютное чемпионство мира во втором среднем дивизионе между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 KO).



«В команде Альвареса понимают, что они делают. Могу сказать, что у него там корпорация, а не команда. Поэтому они знают, что, как и когда делать. Я уверен, что они все делают правильно и убежден, что у Канело будет правильная стратегия против Планта. Безусловно, я предсказываю победу Альвареса. Думаю, что это будет остановка во второй половине боя. Мне кажется, что Канело его измотает, а затем остановит в поздних раундах».

Напомним, Гвоздик также рассказал, почему Альварес победит Артура Бетербиева.