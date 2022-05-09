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Гвоздик: «Альварес зробив достатньо для перемоги над Біволом»

Українець незгодний з рішенням суддів
Бокс Профессиональный бокс
08:58
Гвоздик: «Альварес зробив достатньо для перемоги над Біволом»
Олександр Гвоздик / Фото: Top Rank

Екс-чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик у коментарі ESNEWS прокоментував результат бою абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) проти суперчемпіона WBA у напівважкому дивізіоні Дмитра Бівола (20-0, 11 КО).

«Хороший був бій, рівний. Якщо чесно, Канело мені сподобався більше. Думаю, він зробив достатньо для перемоги. Але судді оцінили так, можливо, їм видніше.

Думаю, це був розумний поєдинок від Канело. Ви бачили як він рухався у захисті. Вони, можливо, забули це порахувати. Щоразу, коли твій опонент промахується, це мають рахувати. Але, можливо, мені потрібно ще переглянути бій у записі.

Реванш? Якщо він відбудеться, то це буде цікавий бій. Зараз Бівол отримав впевненість.

Повідомлення для Канело? – Ти сильний хлопець. Мені сподобався бій і я вважаю, що ти зробив достатньо для перемоги. Що сталося, те сталося. Зробиш краще у реванші».

Зазначимо, що Гвоздик був спаринг-партнером Альвареса перед боєм з Біволом.

Нагадаємо, якщо Альварес активує опцію реваншу з Біволом, то у промоутерів вже є для нього дата.

Карен Агабекян
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Теги

Александр Гвоздик Сауль Альварес Дмитрий Бивол

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