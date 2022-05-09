Гвоздик: «Альварес зробив достатньо для перемоги над Біволом»

Олександр Гвоздик / Фото: Top Rank

Екс-чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик у коментарі ESNEWS прокоментував результат бою абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) проти суперчемпіона WBA у напівважкому дивізіоні Дмитра Бівола (20-0, 11 КО).

Думаю, це був розумний поєдинок від Канело. Ви бачили як він рухався у захисті. Вони, можливо, забули це порахувати. Щоразу, коли твій опонент промахується, це мають рахувати. Але, можливо, мені потрібно ще переглянути бій у записі.

Реванш? Якщо він відбудеться, то це буде цікавий бій. Зараз Бівол отримав впевненість.

Повідомлення для Канело? – Ти сильний хлопець. Мені сподобався бій і я вважаю, що ти зробив достатньо для перемоги. Що сталося, те сталося. Зробиш краще у реванші».