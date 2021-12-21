Катмен Ломаченко объяснил, почему Василий не стал добивать Комми
Гвоздик: «Анатолий Ломаченко – великий тренер и будет ли еще такой тренер в Украине, я не знаю»
Александр отметил, что специалист научил его работать
13:51
Анатолий Ломаченко / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV высказался о персоне Анатолия Ломаченко.
«Он очень помог мне и, благодаря ему, и Васе в частности… Я же попал в их команду и увидел, как нужно работать. Анатолий Ломаченко – великий тренер. Он не только в моей карьере сыграл роль, он сыграл роль на результате нашей олимпийской команды и в 2011-м году на чемпионате мира и на Олимпийских играх. Он готовил команду, он задавал моральный настрой в команде. Это великий тренер и будет ли еще такой тренер в Украине, я не знаю».
Напомним, Гвоздик также высказался о скандале из-за флага на Василие Ломаченко после боя с Ричардом Комми.