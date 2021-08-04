Гвоздик: «Атлас - достойный человек и легендарный тренер»

Украинец положительно высказался об известном американском тренере

Александр Гвоздик / фото - fightnews.info

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу WHEN THE SMOKE CLEARS положительно высказался об известном американском тренере Тедди Атласе, с которым он сотрудничал на заключительном этапе своей профессиональной карьеры.

«Мы с Тедди находимся в хороших отношениях, но нет такого, что мы каждый день звоним друг другу. Думаю, последний раз я говорил с ним больше месяца назад, однако я однозначно позвоню ему через несколько дней, поскольку у него будет день рождения. Возможно, когда я вернусь в США, я также посещу Нью-Йорк. Я буду рад навестить Тедди. У него замечательная семья, он действительно достойный человек и легендарный тренер».

Александр Гвоздик заявил, что если когда-то и решит возобновить карьеру, то только ради того, чтобы выступать на элитном уровне.