Гвоздик: «Вернуть меня на ринг может только стремление находиться на топовом уровне»
Гвоздик: «Атлас - достойный человек и легендарный тренер»
Украинец положительно высказался об известном американском тренере
4 августа 14:50
Александр Гвоздик / фото - fightnews.info
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу WHEN THE SMOKE CLEARS положительно высказался об известном американском тренере Тедди Атласе, с которым он сотрудничал на заключительном этапе своей профессиональной карьеры.
«Мы с Тедди находимся в хороших отношениях, но нет такого, что мы каждый день звоним друг другу. Думаю, последний раз я говорил с ним больше месяца назад, однако я однозначно позвоню ему через несколько дней, поскольку у него будет день рождения.
Возможно, когда я вернусь в США, я также посещу Нью-Йорк. Я буду рад навестить Тедди. У него замечательная семья, он действительно достойный человек и легендарный тренер».
Александр Гвоздик заявил, что если когда-то и решит возобновить карьеру, то только ради того, чтобы выступать на элитном уровне.