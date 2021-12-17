Чемпион мира из России готов драться с Гвоздиком
Гвоздик: «Браун мог бы показать себя лучше предыдущих соперников Бетербиева, но не сделает этого»
Экс-чемпион мира – о предстоящем титульном поединке в Монреале
11:21
Александр Гвоздик / Фото - FacebookБывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе по версии WBC Александр Гвоздик в интервью Instagram-паблику WBC Ukraine поделился ожиданиями от предстоящего поединка между обладателем титулов WBC и IBF Артуром Бетербиевым (16-0, 16 KO) и претендентом на пояса Маркусом Брауном (24-1, 16 КО).
«Думаю, Браун мог бы показать себя лучше предыдущих соперников Бетербиева, но не сделает этого. С точки зрения умений он лучше Артура и мог бы создать ему много проблем, но, думаю, он не устоит перед его давлением. Опять же, мы говорим о лучшей версии Артура. В его прошлом бою мы ее не увидели, возможно, сказался и перерыв между поединками».
«Американцу, прежде всего, необходимо быть хорошо готовым функционально, чтобы не снижать эффективность в течение всего боя. Хорошим примером этому будет мое сражение с Артуром, где я, к сожалению, не смог выдержать темп. Добавьте к этому функциональную готовность, которой, кстати, у меня не было – и вот вам и план на бой».
«Маркус мог бы все это сделать, но в его предыдущих боях, начиная с любителей, я заметил, что он как-то смущается под натиском сильных соперников. Начинает вязать, наклоняться вперед. Я сомневаюсь в том, что в этом бою Маркус будет другим. И в ринге с Артуром его ждут проблемы».
«На мой взгляд, в силовом компоненте Артуру в этом весе равных нет».
Поединок между Брауном и Бетербиевым состоится 18 декабря в Монреале (Канада).
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