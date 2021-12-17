Гвоздик: «Браун мог бы показать себя лучше предыдущих соперников Бетербиева, но не сделает этого»

Экс-чемпион мира – о предстоящем титульном поединке в Монреале

Александр Гвоздик / Фото - Facebook Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе по версии WBC Александр Гвоздик в интервью Instagram-паблику WBC Ukraine поделился ожиданиями от предстоящего поединка между обладателем титулов WBC и IBF Артуром Бетербиевым (16-0, 16 KO) и претендентом на пояса Маркусом Брауном (24-1, 16 КО).



«Думаю, Браун мог бы показать себя лучше предыдущих соперников Бетербиева, но не сделает этого. С точки зрения умений он лучше Артура и мог бы создать ему много проблем, но, думаю, он не устоит перед его давлением. Опять же, мы говорим о лучшей версии Артура. В его прошлом бою мы ее не увидели, возможно, сказался и перерыв между поединками».



«Американцу, прежде всего, необходимо быть хорошо готовым функционально, чтобы не снижать эффективность в течение всего боя. Хорошим примером этому будет мое сражение с Артуром, где я, к сожалению, не смог выдержать темп. Добавьте к этому функциональную готовность, которой, кстати, у меня не было – и вот вам и план на бой».



«Маркус мог бы все это сделать, но в его предыдущих боях, начиная с любителей, я заметил, что он как-то смущается под натиском сильных соперников. Начинает вязать, наклоняться вперед. Я сомневаюсь в том, что в этом бою Маркус будет другим. И в ринге с Артуром его ждут проблемы».



«На мой взгляд, в силовом компоненте Артуру в этом весе равных нет».



Поединок между Брауном и Бетербиевым состоится 18 декабря в Монреале (Канада).



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Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе по версии WBCв интервьюWBC Ukraine поделился ожиданиями от предстоящего поединка между обладателем титулов WBC и IBF(16-0, 16 KO) и претендентом на пояса(24-1, 16 КО).Поединок между Брауном и Бетербиевым состоится 18 декабря в Монреале (Канада).Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT . Примерное начало поединка – 05:30.

Владимир Кириченко