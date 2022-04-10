Санчес: «Головкин должен быть агрессивен в бою с Муратой, чтобы снова встретиться с Альваресом»
Гвоздик будет помогать Канело подготовиться к бою с россиянином
Украинец присоединился к лагерю одного из лучших боксеров современности
17:20
Фото: narodna-pravda.ua
Экс-чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик возвращается в бокс, сообщает ESPN Deportes.
По информации источника, украинец присоединился к лагерю второго номера рейтинга pound-for-pound Канело Альвареса (57-1-2, 39 KO). Гвоздик в качестве спарринг-партнера поможет мексиканцу подготовится к поединку с Дмитрием Биволом (19-0, 11 KO).
Напомним, что Владимир Кличко выступил против организации этого поединка.
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