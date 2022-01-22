Брэдли: «Джошуа ходит от зала к залу, но все дело в его менталитете»
Гвоздик: «Был скептично настроен перед первым боем Усик – Джошуа»
Вскоре состоится реванш
16:11
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик вновь не стал лукавить и признался, что сомневался в способности Александра Усика (19-0, 13 КО) победить Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«Это просто блестящее выступление. Я был скептично настроен, даже несмотря на то, что он мой друг. Он проделал просто блестящую работу, какую, я считаю, сделает и в реванше. И потом посмотрим. Что будет дальше, будет зависеть от него. Потому что такие ребята как Фьюри, я считаю, слишком опасны. Но слушайте, Усик знает, как впечатлить. Я верю, что он может сделать все».
Реванш Усик – Джошуа планируется на апрель. Накануне британец заявил, что побьет украинца и станет трехкратным чемпионом мира, однако букмекеры не столь уверены в «Эй-Джее».