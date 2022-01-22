Гвоздик: «Был скептично настроен перед первым боем Усик – Джошуа»

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Лига 1 (Франция) 21/22
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22:00 Лион - Сент-Этьен 1:0 Окончен
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18:45 Белый Барс - Краматорск 0:7 Окончен
19:00 СК Сокол - Мариуполь 6:4 Окончен
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02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 4:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 4:5 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 6:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс 5:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс 0:6 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
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02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс 101:109 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс 117:121 Окончен
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18:00 Химик - Прометей 62:92 Окончен
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь 65:76 Окончен
19:00 Будивельник - Киев-Баскет 90:82 Окончен
20:00 БК Одесса - БК Запорожье 76:83 Окончен
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05:15 Гаэль Монфис - Кристиан Гарин 3:0 Окончен
06:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov 1:3 Окончен
08:30 Александер Зверев - Раду Албот 3:0 Окончен
12:10 Карен Хачанов - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
12:40 Адриан Маннарино - Аслан Карацев 3:1 Окончен
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02:00 Виктория Азаренко - Элина Свитолина 2:0 Окончен
03:30 Барбора Крейчикова - Елена Остапенко 2:1 Окончен
03:50 Марта Костюк - Паула Бадоса Гиберт 1:2 Окончен
04:00 Вероника Кудерметова - Мария Саккари 0:2 Окончен
10:00 Аманда Анисимова - Наоми Осака 2:1 Окончен
10:35 Эшлей Барти - Камила Гиорги 2:0 Окончен
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14:30 Эвертон - Астон Вилла 0:1 2-й тайм
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15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы 67:56 3-я четверть
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14:30 Эвертон - Астон Вилла 0:1 2-й тайм
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм -:- Запланирован
17:00 Лидс - Ньюкасл -:- Запланирован
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
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18:00 Брест - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ланс - Марсель -:- Запланирован
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19:00 Интер - Венеция -:- Запланирован
21:45 Лацио - Аталанта -:- Запланирован
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19:30 Севилья - Сельта -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Валенсия -:- Запланирован
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02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс 2:5 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис 4:0 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз 4:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 1:5 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс 1:2 Окончен
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
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02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 94:90 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс 102:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс 111:101 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 105:103 Окончен
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16:00 Арсенал - Бернли -:- Запланирован
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -:- Запланирован
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18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
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14:00 Мец - Ницца -:- Запланирован
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18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
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18:30 Герта - Бавария -:- Запланирован
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02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Колорадо Эвеланш - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:30 Нэшвилл Предаторс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
04:00 Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
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03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
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13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
14:00 Будивельник - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Запланирован
16:00 Химик - БК Запорожье -:- Запланирован

Гвоздик: «Был скептично настроен перед первым боем Усик – Джошуа»

Вскоре состоится реванш
Бокс Профессиональный бокс
16:11
Гвоздик: «Был скептично настроен перед первым боем Усик – Джошуа»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик вновь не стал лукавить и признался, что сомневался в способности Александра Усика (19-0, 13 КО) победить Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«Это просто блестящее выступление. Я был скептично настроен, даже несмотря на то, что он мой друг. Он проделал просто блестящую работу, какую, я считаю, сделает и в реванше. И потом посмотрим. Что будет дальше, будет зависеть от него. Потому что такие ребята как Фьюри, я считаю, слишком опасны. Но слушайте, Усик знает, как впечатлить. Я верю, что он может сделать все».

Реванш Усик – Джошуа планируется на апрель. Накануне британец заявил, что побьет украинца и станет трехкратным чемпионом мира, однако букмекеры не столь уверены в «Эй-Джее».

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Александр Гвоздик Александр Усик Энтони Джошуа

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