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Гвоздик: «Думаю, что Саша предложит Джошуа высокий темп боя — это хороший вариант для Усика»

Бывший чемпион мира считает, что британец покажет в ринге олимпийскую версия себя
Бокс Профессиональный бокс
18:59
Гвоздик: «Думаю, что Саша предложит Джошуа высокий темп боя — это хороший вариант для Усика»
Александр Гвоздик / Фото - eurosport
Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) высказался о подготовке обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) к поединку с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО). 

«Видел форму Джошуа, он заметно подсушился. Слышал, что Энтони собирается выигрывать у Саши не за счет мощи, а за счет мастерства. Едва ли это хорошая затея для британца. Вообще не очень разумно слушать заявления промоутеров, тренеров или самих спортсменов перед боями.  В ринге мы все равно увидим то, к чему готовились боксеры. Факт, что Джошуа действительно выглядит стройнее, чем обычно. Но не факт, что это усложнит задачу для Усика. В лагере Джошуа понимают, что если Энтони решит играть в игру по правилам Саши — выбрать средний темп боя, не оказывать постоянного давления и попытаться посоревноваться в мастерстве, то его ждет разочарование».


«Наверное, в команде британца хотят сделать Джошуа более выносливым. Думаю, что Саша предложит высокий темп боя — это хороший вариант для Усика. В теории это должно помочь Джошуа. Но в боксе не всегда происходит так, как нам кажется. Мы можем увидеть олимпийскую версию Джошуа: легче, подвижней, без прежнего динамита в кулаках. И с этой версией британца Саша справился бы без проблем».


Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.

Владимир Кириченко
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Александр Гвоздик Александр Усик Энтони Джошуа Александр Усик - Энтони Джошуа

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