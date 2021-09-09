«С утра до вечера только бургеры». Гвоздик набирает вес в США
Гвоздик: «Думаю, что Саша предложит Джошуа высокий темп боя — это хороший вариант для Усика»
Бывший чемпион мира считает, что британец покажет в ринге олимпийскую версия себя
18:59
Александр Гвоздик / Фото - eurosportЭкс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) высказался о подготовке обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) к поединку с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Видел форму Джошуа, он заметно подсушился. Слышал, что Энтони собирается выигрывать у Саши не за счет мощи, а за счет мастерства. Едва ли это хорошая затея для британца. Вообще не очень разумно слушать заявления промоутеров, тренеров или самих спортсменов перед боями. В ринге мы все равно увидим то, к чему готовились боксеры. Факт, что Джошуа действительно выглядит стройнее, чем обычно. Но не факт, что это усложнит задачу для Усика. В лагере Джошуа понимают, что если Энтони решит играть в игру по правилам Саши — выбрать средний темп боя, не оказывать постоянного давления и попытаться посоревноваться в мастерстве, то его ждет разочарование».
«Наверное, в команде британца хотят сделать Джошуа более выносливым. Думаю, что Саша предложит высокий темп боя — это хороший вариант для Усика. В теории это должно помочь Джошуа. Но в боксе не всегда происходит так, как нам кажется. Мы можем увидеть олимпийскую версию Джошуа: легче, подвижней, без прежнего динамита в кулаках. И с этой версией британца Саша справился бы без проблем».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.