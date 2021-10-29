Александр Гвоздик дал прогноз на бой Кроуфорд – Портер
Гвоздик: «Если бы Бенавидес дрался с Бетербиевым и Ковалевым, то, возможно, победил бы обоих»
Бывший чемпион высказался о российских панчерах
29 октября 11:48
Александр Гвоздик / Фото - TwitterЭкс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS сравнил ударную мощь российских нокаутеров Артура Бетербиева (16-0, 16 КО) и Сергея Ковалева (34-4-1, 29 KO), а также высказался относительно Давида Бенавидеса (24-0, 21 КО).
«Я пытался составить рейтинг панчеров, с которыми я спарринговал или дрался, и я расскажу вам о нем. Артур Бетербиев идет на втором месте. Он очень силен физически. Ковалев не так силен физически, но в его ударах есть резкость. У него не тяжелые руки, но он резкий и очень эффективный. Если он бьет, то причиняет тебе урон. Если бы Дэвид Бенавидес дрался с Бетербиевым и Ковалевым, то, возможно, победил бы обоих. Я спарринговал с двумя из них, а с третьим дрался».
Также Гвоздик поделился своим прогнозом на предстоящий бой Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО), в котором американец будет защищать титул WBO от посяганий Шона Портера (31-3-1, 17 КО).
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