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Гвоздик: «Готов сыграть за «Металлист» против Усика и «Полесья» на Winter Cup 2022»
Бывший чемпион мира отметил свой уровень игры в футбол
01 февраля 17:57
Александр Гвоздик / Фото - ringnews24Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) заявил, что готов сыграть за харьковский «Металлист» против обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и житомирского «Полесья» на товарищеском турнире в Турции Winter Cup 2022.
«Это было бы интересно, но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариваться. Но в целом – может быть. Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов, но не бросить, так как не являюсь большим фанатом футбола».
Напомним, в турнире примут участие «Верес», «Черноморец», «Полесье» и «Металлист». Winter Cup 2022 даст свой старт 3 февраля.
Накануне Усик провел свою первую тренировку за «Полесье».
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